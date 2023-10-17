СМИ: Нетаньяху создал «Группу нестандартного мышления»

Премьер-министр Израиля Биньямин создал «Группу нестандартного мышления», которая будет должна проанализировать планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и сценарии, к которым она готовилась, – передает во вторник, 17 октября, 12-й канал Израильского ТВ.