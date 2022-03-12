Варламов – 3-я звезда матча с «Виннипегом»: 27 сэйвов из 29, 1-я победа за 7 игр

Семен Варламов признан третьей звездой матча с «Виннипегом» (5:2). Вратарь «Айлендерс» отразил 27 бросков из 29, одержав 4-ю победу в сезоне.

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