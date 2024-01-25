Владислав Даванков в Барнауле обсудит с предпринимателями меры поддержки бизнеса

Кандидат в президенты России проведет деловой завтрак с представителями алтайского бизнес-сообщества Вице-спикер Госдумы, единый кандидат в президенты России от "Новых людей" и "Партии роста" Владислав Даванков в субботу, 27 января, посетит Алтайский край.