Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 350 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Вот это нормально. Самокатчики сами виноваты.В Москве впервые ...
  • Сергей Андросов
    Да кто не занимается? Главное руку почаще менять.Певица Нюша призн...
  • Leon Dan
    Т.е. только треть общества за запрет? Не вяжется идея-то.За запрет чайлдфр...

"Ведомости": в России ожидается нехватка кандидатов и докторов наук

"Ведомости": в России ожидается нехватка кандидатов и докторов наук

Российские эксперты прогнозируют нехватку кандидатов и докторов наук в стране. Об этом, ссылаясь на исследование Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, сообщает газета "Ведомости".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх