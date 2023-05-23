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Климатолог Кокорин: столицу РФ перенесут в Сибирь при потеплении климата на 5 градусов

Климатолог Кокорин: столицу РФ перенесут в Сибирь при потеплении климата на 5 градусов

РИАМО - 23 мая. Российскую столицу при наихудшем сценарии потепления на Земле и увеличении глобальной среднегодовой температуры на 5 градусов относительно конца XIX века могут перенести на территорию Сибири, сообщил климатолог Алексей Кокорин.

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