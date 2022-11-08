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В Минобороны РФ объяснили, как пользоваться телефонами после мобилизации

В Минобороны РФ объяснили, как пользоваться телефонами после мобилизации

Кнопочные телефоны в армии разрешены, смартфоны - запрещены. Об этом сообщили в Минобороны России, опровергая появившуюся в соцсетях информацию о том, что у мобилизованных граждан отбирают телефоны и запрещают свидания с родными, передает ТАСС.

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