Бийчане «записываются» к мэру на ремонт автомобилей из-за нечищенных дорог Глава города пояснил, что не хватает реагентов и техники Жители Бийска в соцсетях в шутку начали «записываться» к мэру на ремонт автомобилей, котрые, пишет "Бийский рабочий".