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Бийчане «записываются» к мэру на ремонт автомобилей из-за нечищенных дорог

Бийчане «записываются» к мэру на ремонт автомобилей из-за нечищенных дорог

Бийчане «записываются» к мэру на ремонт автомобилей из-за нечищенных дорог Глава города пояснил, что не хватает реагентов и техники Жители Бийска в соцсетях в шутку начали «записываться» к мэру на ремонт автомобилей, котрые, пишет "Бийский рабочий".

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