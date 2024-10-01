БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Рим предателям не платит ﻿

Рим предателям не платит ﻿

Борис ВолгинСанкт-Петербург, Россия С началом специальной военной операции, сразу стало заметно, как многие из тех, кого привыкли считать "совестью нации" — представителей творческой интеллигенции — поспешили покинуть Россию.

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