Рим предателям не платит ﻿

Борис ВолгинСанкт-Петербург, Россия С началом специальной военной операции, сразу стало заметно, как многие из тех, кого привыкли считать "совестью нации" — представителей творческой интеллигенции — поспешили покинуть Россию.
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