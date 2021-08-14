Русские рвутся в Россию. Но бюрократы не пускают

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаРусские рвутся в Россию. Но бюрократы не пускают Последнее давно уже является проблемой для миллионов русских, которые хотели бы переехать в Россию.Вернуться к статье189НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ПоповЧтобы получить гражданство, нужно чинушам ручку позолотить. А русский ты там или негр преклонных годов. не суть важно.ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВПутин подписывая законы по принятию решений наверно не задумывается к чему это приведёт . А приводит к тому что местные (скажем таджики )дают зелёную улицу выезда в Россию именно таджикам , а не русским . А сделал бы своё представительство с полным раскладом и продажей жилья , оформлением и по переезду помощью в получении жилья и устройству на работу и устройству в детские учреждения . Но делается всё именно наоборот и самое главное бесконтрольно . Никто не следит за перемещением . И соответственно не с кого спросить . А вот поручите кому-то , пусть проведут проверку тех кто выехал и как устроился и сколько денег потратили . И вы узнаете что русских- то выехало меньше чем кого либоAННА МОСКВА (.)Эти мигранты из Закавказья и Средней Азии гражданство получают регулярно и в огромных количествах. с собой привозят большое количество аулов. На русских плевать.....То есть того, чего сегодня хронически не хватает, чтобы вернуть в Россию русских.Vladimir KharchenkoМиша Горбатый своей "перестройкой", гласностью, "консенсусом, плюрализмом мнений и ху из ху (англичанин членов)" вместе со своей Раисой Максимовной выпустили смертельного джина из бутылки. Горбатый, как выяснилось, и нюхом не нюхал, что в Китае т. н. "перестройка" уже шла полным ходом с 70-х годов и началась с партийно-номенклатурного аппарата. В 1985 г., когда Горбатый стал Генсеком КПСС, он выступил с большой речью, которую закончил фразой: "Перегоним США по производству и объема линейки выпускаемых автомобилей!" Мне стало понятно, что Горбатый никогда в жизни не нюхал промышленного производства, и что грядет "пи..дец" Советскому Союзу". Лиха беда начало. ЕБН, Кравчук и Шушкевич в Беловежской пуще, которых Горбатый винит в развале СССР, - это тухлая отрыжка из болтливого рта М. С. Горбачева. Остальное, включая по статистике 30 млн. погибших людей в результате развала СССР, что превалирует статистику погибших в ВОВ простых людей (не военно-обязанных), - это уже было потом.Nikolia VovchenkoМиша горбатый имел ещё "одно"прозвище:Миша-конверт...И потому ,практически в открытую(гласность),стали называть суммы и передавать"конверты"(перестройка)Владимир ДомнинПутин должен уйти, если допускает, чтобы миллионы соотечественников не могут вернуться в страну.Владимир ПетровКогда Франция бежала из Алжира, то французам было построено жильё и созданы рабочие места. Для примерно миллиона французов. Россия дарит сотни миллионов долларов той же Киргизии. А могла бы на те же деньги принять русскиx оттуда. Кыргыстану президента Бакиевa как-то Русь подарила 200 млн $... Деньги пропали. Говорят, 100 млн "освоил" сынок президента... Потом киргизы свергли воришку. Русские деньги пилят всё новые и новые "братья"...Александр ТурчинНу не зря же солнцеликий спрашивал:Вы что хотите как во Франции?Давая тем самым понятьВася ЗлоЧурок эшелонами завозят,а руским припоны всякие чинят.Это похоже на сговор предателей.Валера ПолуяновОни все еще думают, что теже таджики или еще кто то будут работать по более сносной цене. Ошибка они уже давно цены задрали. и уже не выгодно с ними иметь дело. Но на верху еще не знают этого, ониж с народом практически не общаются. Так, что к нам едут уже не совсем заработать.Православный Коммунист Православный Коммуниствласовцы недобитые ! подстилки буржуйские !Православный Коммунист Православный Коммунисткак всё таки это гадко !Юрий ГавриловС одной стороны происходит сокращение населения России всё более ускоряющимися темпами и в основном за счёт титульной нации. С другой стороны нынешняя власть всячески препятствует приезду в Россию этнических русских,создавая на ровном месте преграды разного толку для принятия ими российского гражданства. С другой стороны басмачи приезжают целыми аулами и махалями и получают тут работу ,гражданство и не испытывая никаких преград.Причём следует признать тот факт что они в 90ые годы уничтожали десятки тысяч русских на территории своих республик (убивали,насиловали,брали в рабство) ,якобы русские им мешали жить, но таки ,избавившихся от русских не смогли у себя создать процветающие для всех ханства и толпами прут в Россию ,а российская власть это только приветствует. Так вот на кого работает российская власть? И с какой целью чинятся всяческие препятствия русским желающим вернутся в Россию и ,наоборот,снимаются все преграды для тюркоязычных жителей средней Азии? Ответ разумеется на поверхности.Владимир EвтушенкоРоссийские чиновники это зло для России.Владимир EвтушенкоЯна абамовна, ну ты и гадина.Владимир ПетровМадам Яна. Русские чистые есть. В том же Нечерноземье - в малыx городаx и в сёлаx. Они довольно быстро вымирают. В Сибири чистые - так называемые "семейские", поселенцы осознанно, не смешивавшиеся с аборигенами. Ваше утверждение, что все смешались, неверно и отражает лишь вашу мечту о глобалистической биомассе. Что касается "устоявшейся экономики", то в РФ она вполне устоявшаяся - санкции выдерживает уже много лет. 3ачем вы меня забанили?ЯЯнаИ это пишут люди, мечтающие о переселении в Россию да ещё и за счёт налогов россиян...Анатолий протасевича за всем этим стоят депутаты госдумы - презирающие РОССИЮ -ЭТИМ ПРЕДАТЕЛЯМ СТАНЫ давно нужно освободить место в ЯКУТИИ и туда их перреселить.Комментировать
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