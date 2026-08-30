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Царьград

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Третий бой Бетербиева и Бивола может пройти в России в 2027 году

Третий бой Бетербиева и Бивола может пройти в России в 2027 году

В следующем году в России может состояться третий бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Их второй поединок в феврале 2025 года завершился победой Бивола, который стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.

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