Третий бой Бетербиева и Бивола может пройти в России в 2027 году

В следующем году в России может состояться третий бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Их второй поединок в феврале 2025 года завершился победой Бивола, который стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.
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