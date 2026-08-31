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Татар-информ

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Конкурс в педвузы России вырос до 15 заявлений на бюджетное место

Конкурс в педвузы России вырос до 15 заявлений на бюджетное место

Конкурс на бюджетные места в педагогических вузах, подведомственных Минпросвещения России, в 2026 году вырос до 15 заявлений на одно место против 12 годом ранее.

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