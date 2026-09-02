Как сложилась бы история СССР, если бы Хрущёва сняли в 1957 году

В истории СССР есть несколько развилок, о которых принято либо умалчивать, либо отмахиваться: «а что было бы, если бы?» — занятие для фантастов, а не для серьезных историков.
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