Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Как сложилась бы история СССР, если бы Хрущёва сняли в 1957 году

В истории СССР есть несколько развилок, о которых принято либо умалчивать, либо отмахиваться: «а что было бы, если бы?» — занятие для фантастов, а не для серьезных историков.

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