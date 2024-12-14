Huawei Maextro S800 длиной 5,5 метров заявлен как EV и EREV

♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ 9 декабря стало известно, что Huawei Maextro S800 будет доступен как в виде электромобиля с увеличенным запасом хода (EREV), так и в виде полностью электрического автомобиля (EV).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии