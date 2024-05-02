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42% билетов на шестой матч «Никс» в Филадельфии выкуплены фанатами «Нью-Йорка» по сообщению сервиса TickPick

По сообщению сервиса по продаже билетов TickPick, 42% мест на шестой матч серии первого раунда плей-офф выкуплен зрителями из Нью-Йорка и Нью-Джерси.

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