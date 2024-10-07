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Всё о женщинах

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Рецепт для похудения: мидии в томатном соусе. Едим — и килограммы уходят

Рецепт для похудения: мидии в томатном соусе. Едим — и килограммы уходят

Изысканные тушеные мидии в томатном соусе отлично подойдут для торжественного случая. Блюдо поразит необычным вкусом и не навредит фигуре — всего 79 ккал на 100 г На восемь порций возьмите 800 г мидий в ракушках, две столовые ложки оливкового масла, два зубчика чеснока, 6 г тимьяна и чабреца, две столовые ложки белого вина, 500 г помидоров, две чайные ложки яблочного уксуса, 0,5 чайной ложки красного молотого перца, 2 г зеленого лука и морскую соль по вкусу.

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