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Киев внес в список «спонсоров войны» американскую компанию

Киев внес в список «спонсоров войны» американскую компанию

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень «международных спонсоров войны» новую компанию — американского производителя монолитных огнеупоров и готовых огнеупорных изделий Allied Mineral Products.

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