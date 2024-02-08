Киев внес в список «спонсоров войны» американскую компанию

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень «международных спонсоров войны» новую компанию — американского производителя монолитных огнеупоров и готовых огнеупорных изделий Allied Mineral Products.
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