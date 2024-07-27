Экс-офицер СБУ рассказал про западные фонды для вербовки наемников на Украину

Экс-офицер СБУ Прозоров: на Западе есть фонды для вербовки наемников на Украину На Западе существуют специальные фонды, созданные для вербовки иностранных наемников на Украину, заявил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в интервью РИА Новости.