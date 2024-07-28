Вчера 177 прочитали Венгерский премьер Виктор Орбан, которому в Европе все никак не простят его «мирной миссии» по Украине, включавшей поездки в Москву и Пекин, в минувшие выходные вновь с явным удовольствием принялся эпатировать своих западных союзников.