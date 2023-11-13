Фетисов: рекорд Овечкина по голам в НХЛ станет самым громким событием в спорте

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что возможный рекорд форварда "Вашингтона" Александра Овечкина по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) может стать самым громким событием в мировом спорте, передает ТАСС.
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