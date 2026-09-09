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Царьград

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Депутат Казарян обвинил власти Армении в госизмене из-за границ

Депутат Казарян обвинил власти Армении в госизмене из-за границ

ЕРЕВАН, 9 сен – Sputnik․ Передачу территорий Армении и присвоение им азербайджанских наименований нельзя рассматривать как внешнюю политику государства.

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