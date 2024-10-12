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Асхабадзе о логистике: «Факелу» тяжелее, чем «Краснодару» и «Ростову». У нас нет чартеров. На дорогу до Москвы тратим по 7-8 часов на автобусе, а дальше — рейсовый самолет»

- Ваша цитата на старте сезона: «Если берем последние два года, то мы не столько работаем, сколько выживаем.

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