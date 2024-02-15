Клэй Томпсон допустил глупую ошибку в концовке игры с «Клипперс»

После трехочкового Брэндина Подземски «Голден Стэйт» сократил отставание до 3 очков (123:126). В этот момент Томпсон подскочил к Расселлу Уэстбруку и специально сфолил, чтобы поставить того на линию штрафных.
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