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«Бавария» – «Аугсбург». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Бавария» – «Аугсбург». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

Sports.ruпроведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 18:30 по московскому времени. В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ».

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