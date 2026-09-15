Сергунина: в "Активном гражданине" назвали лучшие площадки "Лета в Москве"

РИА Новости/Кирилл Зыков В "Активном гражданине" завершилась серия голосований, посвященных проекту "Лето в Москве", рассказала заммэра Наталья Сергунина.
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