Дерматолог Ирина Котова назвала способы защиты кожи осенью

Дерматолог Ирина Котова в беседе с RT рассказала о способах защиты кожи в холодное время года. Она рекомендовала использовать плотные текстуры кремов, пить достаточно жидкости и носить перчатки.
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