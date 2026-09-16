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Царьград

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Дерматолог Ирина Котова назвала способы защиты кожи осенью

Дерматолог Ирина Котова назвала способы защиты кожи осенью

Дерматолог Ирина Котова в беседе с RT рассказала о способах защиты кожи в холодное время года. Она рекомендовала использовать плотные текстуры кремов, пить достаточно жидкости и носить перчатки.

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