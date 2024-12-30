«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?

Фото: @desireresortsofficial Каждый год миллионы туристов по всему миру отправляются в морские круизы: в 2021 году этот рынок оценили в 7,25 миллиарда долларов, а к 2028-му, по прогнозам, он вырастет еще на 11 процентов.
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