«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

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Комментарии
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Майя Majesty
Это реклама для россиян. Сидите дома и никуда не суйтесь)) Целее будет вы и ваши денежки останутся &quot;дома&quot;. Как там у толстого кота из мультика: &quot; Таити, Таити...Нас и здесь хорошо кормят&quot;
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