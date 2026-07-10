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Жезуш о перестройке сборной Португалии: «У нас не старая команда, средний возраст – 28 лет. Роналду сыграл 31 из 50 матчей «Аль-Насра», я не собираюсь терять ни одного игрока»

Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш высказался об игровом тонусе капитана команды Криштиану Роналду .

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