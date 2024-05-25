Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    не 76 р, а 760 рублей... причем только на Одну остановку.... давай ещё чё-нидь соврём...Штаты долго надея...
  • Ингерман Ланская
    что, кушать , спать и ср...ь не можешь из-за набиулиной?Штаты долго надея...
  • Василий Целовальников
    То, что они так принибрижительно к России, ведут себя, виновата Россия и её силовики!!!Убийцы мотоциклис...

США опасаются военной дестабилизации от КНДР перед выборами для Трампа

США опасаются военной дестабилизации от КНДР перед выборами для Трампа

Белый дом подозревает, что Москва и Пхеньян могут сговориться дестабилизировать ситуацию в Азии перед выборами президента США, чтобы первый срок Байдена выглядел чередой кризисов вместе с конфликтом на Украине и Ближнем ВостокеФото: Chung Sung-Jun / Getty Images Северная Корея в преддверии президентских выборов в США может предпринять самые провокационные военные действия за десятилетие, считают власти США, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх