🇨🇳🇺🇸 В Соединенных Штатах, кажется, планируют расширить роль береговой охраны страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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🇨🇳🇺🇸 В Соединенных Штатах, кажется, планируют расширить роль береговой охраны страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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