Российская фигуристка Зинина заявила, что пережила три попытки суицида

Юная фигуристка Анастасия Зинина открыто поделилась с миром своей болью и невероятной силой духа. В своем видеообращении спортсменка рассказала, что пережила 3 попытки самоубийства, покушение на изнасилование и даже едва не стала инвалидом из-за врачебной ошибки.
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