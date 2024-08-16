Российская фигуристка Зинина заявила, что пережила три попытки суицида

Юная фигуристка Анастасия Зинина открыто поделилась с миром своей болью и невероятной силой духа. В своем видеообращении спортсменка рассказала, что пережила 3 попытки самоубийства, покушение на изнасилование и даже едва не стала инвалидом из-за врачебной ошибки.