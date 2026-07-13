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СахПресс

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Почти каждую вторую обратившуюся женщину трудоустроил Кадровый центр Сахалинской области

Почти каждую вторую обратившуюся женщину трудоустроил Кадровый центр Сахалинской области

С начала года Кадровый центр Сахалинской области помог трудоустроиться 1019 женщинам. Всего за содействием в поиске работы обратились 2488 сахалинок и курильчанок — почти каждая вторая из них уже вышла на работу.

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