Почти каждую вторую обратившуюся женщину трудоустроил Кадровый центр Сахалинской области

С начала года Кадровый центр Сахалинской области помог трудоустроиться 1019 женщинам. Всего за содействием в поиске работы обратились 2488 сахалинок и курильчанок — почти каждая вторая из них уже вышла на работу.
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