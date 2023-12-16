В Госдуме хотят предложили запретить название «детское шампанское»

Выпуск лимонадов, называемых «детским шампанским», способствует популяризации среди несовершеннолетних потребления алкогольной продукции, считает депутат нижней палаты российского парламента Султан Хамзаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии