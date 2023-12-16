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В Госдуме хотят предложили запретить название «детское шампанское»

В Госдуме хотят предложили запретить название «детское шампанское»

Выпуск лимонадов, называемых «детским шампанским», способствует популяризации среди несовершеннолетних потребления алкогольной продукции, считает депутат нижней палаты российского парламента Султан Хамзаев.

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