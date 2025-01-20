Резкие действия Трампа могут обрушить рубль

МОСКВА, 21 января, ФедералПресс. Резкие колебания курса рубля по отношению к доллару после инаугурации Дональда Трампа маловероятны, хотя и не исключены, все будет зависеть от первых шагов нового президента США.
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