Компания Mansory доработала внедорожный суперкар Lamborghini Huracan Sterrato

Тюнинговое ателье Mansory, получившее всемирную славу за счёт своих эпатажных проектов на базе самых дорогих и эксклюзивных автомобилей, представило доработанный собственными силами спорткар Lamborghini Huracan Sterrato.
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