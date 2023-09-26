Китай будет углублять сотрудничество с Бразилией

Китай готов совместно с Бразилией углублять всестороннее практическое сотрудничество, укреплять координацию в рамках таких многосторонних механизмов, как БРИКС и "Группа двадцати", и содействовать созданию сообщества единой судьбы человечества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии