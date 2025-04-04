Почему женщины живут дольше: мнение эксперта о влиянии эволюции на долголетие

Доктор Валерий Новоселов, гериатр и невролог из МГУ, объясняет, почему женщины живут дольше мужчин. Он делится наблюдениями о влиянии эволюции на продолжительность жизни и подчеркивает, что образ жизни играет ключевую роль в долгожительстве.