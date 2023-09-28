Смоленский повар одержал победу в кулинарном шоу на «Пятнице»

Михаил Никулин поразил Рената Агзамова и Константина Ивлева своими уникальными навыками Михаил Никулин из Смоленска стал победителем седьмого выпуска третьего сезона шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница».
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