Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоленский повар одержал победу в кулинарном шоу на «Пятнице»

Смоленский повар одержал победу в кулинарном шоу на «Пятнице»

Михаил Никулин поразил Рената Агзамова и Константина Ивлева своими уникальными навыками Михаил Никулин из Смоленска стал победителем седьмого выпуска третьего сезона шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница».

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