Роберто Чинчерро: Сузука раскрыла сильные стороны машины Red Bull

Роберто Чинчерро: Сузука раскрыла сильные стороны машины Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolИтальянский журналист Роберто Чинчерро считает, что команда Red Bull Racing на Гран При Японии наглядным образом продемонстрировала сильные стороны своей машины RB19.
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