Опыт СВО. Успех нерыночных инструментов управления рыночной экономикой

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Давным-давно, когда дискеты были большими, а мониторы – маленькими… Впрочем, это я загнул, конечно, но лет так пять тому назад я развлекал аудиторию ВО историями о том, как мы могли бы построить социально-ориентированное государство, эдакий СССР 2.

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