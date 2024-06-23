Опыт СВО. Успех нерыночных инструментов управления рыночной экономикой

Давным-давно, когда дискеты были большими, а мониторы – маленькими… Впрочем, это я загнул, конечно, но лет так пять тому назад я развлекал аудиторию ВО историями о том, как мы могли бы построить социально-ориентированное государство, эдакий СССР 2.