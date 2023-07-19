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Точечные ликвидации киевских генералов и полное уничтожение портовой инфраструктуры

Точечные ликвидации киевских генералов и полное уничтожение портовой инфраструктуры

ФОТО: © KREMLIN POOL/VIA GLOBAL LOOK PRESS/GLOBALLOOKPRESS ДОСТУЧАТЬСЯ ДО КАЖДОГО БУНКЕРА "КИНЖАЛОМ".

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Комментарии
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Петр Паринов
В России более 30 лет капитализм, поэтому власть обслуживает в первую очередь интересы крупного капитала и олигархов, выполняет все их хотелки, а не интересы страны и ее народов... Поэтому до сих пор не разрушена инфраструктура портов, ж/д тоннели, мосты на Украине. Ну а то, что через эти порты, ж/д мосты, тоннели завозят оружие и боеприпасы на Украину, которыми убивают наших бойцов на фронте и мирных в тылу, но олигархам на это насрать, главное для них бабло заработать... Типа ничего личного, только бизнес... Продажные элиты развалили СССР, теперь мечтают развалить и Россию... Ну и твари, гореть им в аду вместе с их выродками...
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