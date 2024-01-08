Ирина Шейк отметила день рождения со Стеллой Максвелл, Эмили Ратаковски и Рикардо Тиши

Ирина Шейк, которой 6 января исполнилось 38 лет, отметила день рождения к компании близких друзей, среди которых были, конечно же, модели Стелла Максвел и Эмили Ратаковски, а также итальянский модельер Рикардо Тиши.
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