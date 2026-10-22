Сильнее всего снизилась стоимость бензина АИ-92 — на 4,25%, литр теперь в среднем стоит 70,77 рубля. Цена АИ-95 уменьшилась на 2,58%, до 75,34 рубля за литр.
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