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После Локтя Новосибирску потребовался идеальный мэр

После Локтя Новосибирску потребовался идеальный мэр

Горсовет обратился к новосибирцам с просьбой обозначить критерии идеального мэра. Горожанам предложили ответить на девять вопросов, из которых три – о развитии Новосибирска и шесть – о будущем градоначальнике.

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