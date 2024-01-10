После Локтя Новосибирску потребовался идеальный мэр

Горсовет обратился к новосибирцам с просьбой обозначить критерии идеального мэра. Горожанам предложили ответить на девять вопросов, из которых три – о развитии Новосибирска и шесть – о будущем градоначальнике.
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