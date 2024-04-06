Московские предприятия наращивают производство комплектующих для электромобилей

В Москве активно развивается электромобилестроение, что требует не только увеличения производства самих автомобилей, но и разработки и выпуска комплектующих, а также оборудования для создания необходимой инфраструктуры.
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