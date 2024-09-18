Стало известно, где россияне с детьми проведут осенние каникулы

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования в российских и зарубежных городах на период осенних школьных каникул (с 26 октября по 4 ноября) и рассказал «Известиям» 18 сентября, где будут отдыхать россияне с детьми.
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