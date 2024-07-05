Глава Дагестана: теракты были совершены подло и скрытно в мирный день

Высокое число жертв среди полицейских в Дагестане в результате терактов, совершенных 23 июня, объясняется подлым и скрытным характером атак, заявил глава республики Сергей Меликов 5 июля на пресс-конференции в Махачкале.
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