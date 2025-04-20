OnePlus готовит новый планшет: Pad 3R прошёл сертификацию FCC

OnePlus, похоже, скоро представит новый планшет, который получил название OnePlus Pad 3R. Как сообщает Android Authority, устройство с номером модели OPD2408 недавно прошло сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC), что указывает на скорый запуск.
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