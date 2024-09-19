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Израиль организовал фальшивую компанию для производства пейджеров с взрывчаткой

Израиль организовал фальшивую компанию для производства пейджеров с взрывчаткой

Пейджеры начали поступать в Ливан в летний период 2022 года.Как сообщает американское издание The New York Times, Израиль организовал фальшивую компанию для создания пейджеров, оборудованных взрывчаткой, которые позже были отправлены в Ливан.

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