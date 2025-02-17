Деньги где? Проблемы с выплатами в зоне СВО начали приобретать массовый характер

Разобраться и помочь должны все — от командира до банкира Ирина Мишина Фото: Александр Полегенько/ТАСС Материал комментируют: Игорь Шабанов Павел Милютин Бойцы СВО массово жалуются в соцсетях на блокировку счетов и проблемы с выплатами.
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