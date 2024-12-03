Появились новые снимки китайского корабля — носителя дронов

Новый снимок китайского корабля — носителя дронов / © Jsport Как сообщило издание TWZ, хотя точная функция корабля остается неясной, недавно опубликованные фотографии подтверждают, что он предназначен для эксплуатации вертолетов (возможно, в дополнение к беспилотникам с фиксированным крылом).